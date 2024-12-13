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        Haberler Spor Voleybol Aras Kargo: 1 - Beşiktaş: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Aras Kargo: 1 - Beşiktaş: 3 | MAÇ SONUCU

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 13. haftanın açılış maçında Beşiktaş, konuk olduğu Aras Kargo'yu 3-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 19:55 Güncelleme: 13.12.2024 - 19:55
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        Beşiktaş deplasmanda kazandı!
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        Beşiktaş, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 13. haftanın açılış maçında deplasmanda Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti.

        Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

        Hakemler: Akif Kabak, Eyüpcan Kayışoğlu

        Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Busa, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Büşra Güneş (Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar)

        Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Beliz Başkır, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Derya Güç, Begüm Kaçmaz)

        Setler: 23-25, 23-25, 25-22, 21-25

        Süre: 123 dakika (33, 31, 28, 31)

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