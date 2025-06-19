Aras Bulut İynemli, tatilden fotoğraflarını paylaştı
Aras Bulut İynemli, deniz ve güneşin tadını çıkardığı tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı
Giriş: 19.06.2025 - 20:31 Güncelleme: 19.06.2025 - 20:31
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, yoğun geçen sezonun ardından tatil rotasını ailesiyle birlikte Marmaris’e çevirmişti.
Maviyle, yeşilin buluştuğu Marmaris koylarında sezonun yorgunluğunu atan oyuncu, güneşin ve serin suların tadını doyasıya çıkardı.
Aras Bulut İynemli, tatilde çekilen keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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