Aras Aydın'ın Nicole Kidman itirafı: Boğazım düğümlendi

Aras Aydın, geçtiğimiz ay Hollywood'da Türk rüzgarı estirmiş ve oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Nine Perfect Strangers'ın (Dokuz Kusursuz Yabancı) adlı dizinin galası için eşi Melis Birkan ile Los Angeles'a gitmişti.

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Başrolünde Nicole Kidman'ın yer aldığı dizisinin ikinci sezonuna 'Matteo' karakteriyle dahil olan Aras Aydın, bir programda dizinin setinde yaşadıklarını ve Hollywood yıldızıyla olan anısını anlattı.

Nicole Kidman ve Aras Aydın

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"İLK BAŞTA ÇOK KORKTUM"

Aras Aydın, "Onların arasında yabancı bir oyuncu olmak nasıldı?" sorusuna; "Enteresandı. Çünkü ilk hissettiğim duygu yalnızlıktı sonrasında korku eklendi. Ardından kaygıyla o korku yumuşadı ve yavaş yavaş kaynaştık. Düşünsene tek başınasın, bambaşka kültüre sahip insanlar. Türk olarak belli bir yere kadar İngilizce konuşup kendini ifade ediyorsun. İlk başta çok korktum ama o kadar sahiplenen ve yardımsever insanlar ki... Çok güzel bir setti, huzurla çalıştık" yanıtını verdi.

"EŞİM BENİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI"

Aras Aydın, sözlerine; "İlk 1 ay eşim ve üç kedimizi özleyerek geçti ama sonra yavaş yavaş alıştım. Eşim Melis (Birkan) sağ olsun hiç beni yalnız bırakmadı" diyerek devam etti.

Aras Aydın ve eşi Melis Birkan "İNGİLİZCEM ÇOK İYİ OLSA ROLÜ ALAMAZDIM" İlk çektiği sahnede ne hissettiğinden bahseden Aras Aydın; "Bireysel bir sahne olmadığı için çok gerilmedim. Oralar rahat atlatıldı, çok da yardım ettiler" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, yabancı dil konusuyla ilgili ise "Benim mükemmel bir İngilizcem olsaydı bu rolü alamazdım zaten. Çünkü canlandırdığım karakter de İngilizce konuşamayan biri zaten" dedi. REKLAM "NICOLE KIDMAN BENİ TEBRİK ETTİ" Aras Aydın, "Nicole Kidman ile oynarken heyecanlandın mı?" sorusuna ise "Nicole Kidman'a karşı olan heyecanımı gizlemedim. Birlikte rol aldığımız, karakter için de önemli bir an olan sahneyi bitirdik. Nicole sonra bana gülümsedi, yanına çağırdı. 'Aras kelebekleri sever misin? Bugün bu odada gördüğüm bütün kelebeklere beni inandırdın. Seni tebrik etmek istiyorum' dedi. Boğazım düğümlendi, bütün duygularım birbirine girdi. Ben de duygularımı kelimelere dökmeye çalıştım o da bunun üzerine bana sarıldı" yanıtını verdi.