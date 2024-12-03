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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Aralık ayında 'Her Şey Bir Arenada'

        Aralık ayında 'Her Şey Bir Arenada'

        Volkswagen Arena Aralık ayı boyunca; Yalın'dan Duman'a, Melike Şahin'den Murat Boz'a, Mario Frangoulis'ten Fazıl Say'a Evgeny Grinko'dan mor ve ötesi'ne kadar birbirnden renkli konserlere ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 00:11 Güncelleme: 03.12.2024 - 00:11
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        Aralık ayında 'Her Şey Bir Arenada'
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        Onlarca hit’i ve kendine özgü yorumuyla aşk şarkılarının en sevilen isimlerinden Yalın, sahnelerde fırtınalar estiren ve biletleri satışa açıldığı gibi tükenen konser serisi “Bir Büyülü Gece” ile 6 ve 7 Aralık tarihlerinde Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferinde sevenleriyle buluşacak. Yalın, görkemli sahne tasarımı ve Bigband orkestrasıyla en sevilen hitlerini seslendirerek sevenlerine çok özel bir gece sunmaya hazırlanıyor.

        1999 yılında çıkardıkları ilk stüdyo albümleri Eski Köprünün Altında ile rock müziğe yeni ve kalıcı bir soluk getiren, yıllar içinde “Belki Alışman Lazım”, “Seni Kendime Sakladım”, “En Güzel Günüm Gecem”, “Darmaduman” gibi albümleriyle hem giderek büyüyen hem de kemikleşen bir hayran kitlesi oluşturan Türkçe rock dünyasının en köklü ekiplerinden Duman, 8 Aralık Pazar akşamı Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Vokal ve gitarda Kaan Tangöze, gitar ve geri vokalde Batuhan Mutlugil, bas gitar ve geri vokalde Ari Barokas, davulda Doğaç Titiz’den oluşan kadrosu, etkileyici enstrüman hakimiyetleri ve coşkulu sahne performanslarının yanı sıra 11 yılın ardından 13 Aralık'ta yayımlayacakları yeni albümleri KUFİ'den; Nerde Benim Kafam, İçimde Aşk Var, Bir Güzellik Yapsana, Haykırdım Ben, Kamikaze ve Gazze'de gibi şarkılarını da seslendirecek.

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        “Tutuşmuş Beraber”, “Deli Kan”, “Geri Ver” gibi şarkılarıyla tanınan ve ilk albümü Merhem’le kendine çok sıkı bir takipçi kitlesi edinen Melike Şahin, sevenleri tarafından heyecanla beklenen ve 8 Kasım’da dinleyicileriyle buluşturduğu ikinci albümü AKKOR’un ilk Türkiye konserleri için 11 ve 12 Aralık akşamı Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferinde sahnede olacak. Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek ve Melike Şahin AKKOR albümündeki en yeni şarkılarından oluşan repertuvarıyla sahnede olacak.

        Opera, pop, rock ve dünya müziğini beş farklı dilde bir araya getirerek sahnede büyüleyici bir atmosfer yaratan ve dünyanın en etkileyici tenorlarından biri olan Mario Frangoulis, Piu Entertainment organizasyonuyla 14 Aralık Cumartesi akşamı Volkswagen Arena’nın sıra dışı atmosferinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Toplamda 6 milyonun üzerinde albüm satışı ile en sevilen klasik crossover sanatçılarından birisi olan ve sahnedeki 35. yılını kutlayan Mario Frangoulis’in senfoni orkestrası eşliğinde unutulmaz bir konser gerçekleştirecek.

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        Türk pop müziğinin en önemli seslerinden biri olan Murat Boz, büyüleyici performansı ve en sevilen parçalarıyla Papel Fest ile Volkswagen Arena’nın gerçeküstü atmosferinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor DJ performansıyla Ozan Doğulu’nun gecenin açılışını yapacak.

        Fazıl Say, Volkswagen Arena’da geleneksel hale gelen yıl sonu konseri kapsamında bu yıl kendi eserlerinden oluşan ve pek çok ilk seslendirilişin gerçekleşeceği bir programla 21 Aralık Cumartesi akşamı sevenlerinin karşısında olacak. ACM organizasyonuyla gerçekleştirilecek bu özel gecede Say 360 derecelik açıya sahip sahne konfigürasyonu ile müzikseverlerle buluşacak.

        Bugüne dek 2 uzun, 6 kısa albüm yayınlayan ve duygusal besteleri ile kazandığı ününü 'Valse' adlı parçasıyla pekiştiren genç piyanist ve besteci Evgeny Grinko, hafızalardan silinmeyecek performansıyla yeniden Volkswagen Arena’nın sıra dışı atmosferinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye’de verdiği konserlerle kendine has bir dinleyici kitlesi yaratan, Valse, Jane Maryam, Serenade ve One Upon A Time gibi eşsiz eserlere sihirli parmaklarıyla hayat veren ve yakın zamanda çıkardığı Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” eseriyle Türkiye’deki dinleyicilerinin gönlünü bir kez daha fetheden piyano dehası Evgeny Grinko, Festival Organizasyon ile 24 Aralık Salıakşamı Volkswagen Arena’da olacak.

        Yirmi yıl boyunca pek çok kültleşmiş albüm, sayısız tekli yayınlayan hem Türkiye'de hem de yurt dışında yüzlerce canlı performans sergileyen, yerli alternatif rock müziğinin en önemli temsilcilerinden mor ve ötesi, BKM organizasyonu ile Volkswagen Arena’nın sıra dışı atmosferine konuk olmaya hazırlanıyor. Muhteşem bir sahne prodüksiyonu ve seyir zevki yüksek bir sahne performansının yaşanacağı konserde grup, ikonikleşmiş şarkılardan oluşan ve grubun tarihinde çok önemli yere sahip özel bir setlist ile 29 Aralık Pazar akşamı yılın son konseriyle sevenlerine büyüleyici bir akşam yaşatacak.

        Konserlerin biletlerine Biletix, Passo, Bubilet ve Biletinial üzerinden ulaşabilirsiniz.

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        #Volkswagen Arena
        #duman
        #Mor ve Ötesi
        #Melike Şahin
        #Fasıl Say
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