Aracına 'neden yandın' diye saldırdı | Son dakika haberleri

Aracına 'neden yandın' diye saldırdı | Son dakika haberleri

Beyoğlu'nda sokakta ilerleyen Ramazan Ö.’nün kullandığı otomobil motor kısmından yanmaya başladı. Bu duruma öfkelenen sürücü, araçtan inerek otomobilin camlarını tekme atarak kırdı.

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DHA'nın haberine göre aracın aynalarını ve sileceklerini ise yumrukla kıran sürücüyü vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Yangın söndürme tüpü, hortum ve suyla müdahale edilen araçtaki yangın söndürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta ilerleyen Ramazan Ö.'ye ait otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören sürücü dışarı çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Sürücünün yardımına koşan çevre sakinleri, yangın söndürme tüpüyle motordaki alevlere müdahale etti. Bu sırada öfkelenen sürücü Ramazan Ö., koşarak aracının camına defalarca tekme attı. Aracın camlarının kırılmasının ardından otomobilin arka bölümüne yönelen sürücü bu kez de aracın arka camını kırdı.

CAMLARI TEKMEYLE AYNALARI YUMRUKLA KIRDI Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı sürücü daha sonra aracın aynalarını yumrukladı; sileceklerini de kopararak kırdı. Sürücünün sokaktan uzaklaştırılmasının ardından vatandaşlar su döküp, hortumla su tutarak araçtaki yangını söndürdü. Diğer yandan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesinin ardından bir süre soğutma çalışması yaptı. Yapılan incelemede yangının elektrik kablolarından çıktığı tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.