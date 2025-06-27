Motorine zam geldi! Motorin litre fiyatı ne kadar oldu?
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 26 Haziran'da benzine ortalama 2 lira 68 kuruş, motorine ortalama 4 lira 6 kuruş indirim yapılmıştı. Bugün ise araç sahiplerini üzecek bir haber geldi. Motorine zam geldi. Peki, motorin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte 28 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul LPG, benzin ve motorin fiyatı...
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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu sebeple benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında yaşanan değişiklik araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere dün benzine ortalama 2 lira 68 kuruş, motorine ortalama 4 lira 6 kuruş indirim gelmişti. Bugün ise araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı. Motorine zam geldi. Peki, motorin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte 28 Haziran 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...
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MOTORİNE ZAM!
Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, 28 Haziran 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine zam geldi.
Motorinin litre fiyatında 1 lira 14 kuruş fiyat artış yaşandı
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LPG VE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
LPG ve benzin fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.
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İŞTE 28 HAZİRAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa yakası)
Benzin litre fiyatı: 48.88 TL
Motorin litre fiyatı: 50.21 TL
LPG litre fiyatı: 25.09 TL
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İstanbul (Anadolu yakası)
Benzin litre fiyatı: 48.73 TL
Motorin litre fiyatı: 50.10 TL
LPG litre fiyatı: 24.49 TL
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Ankara
Benzin litre fiyatı: 49.55 TL
Motorin litre fiyatı: 51.07 TL
LPG litre fiyatı: 24.99 TL
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İzmir
Benzin litre fiyatı: 49.88 TL
Motorin litre fiyatı: 51.40 TL
LPG litre fiyatı: 24.94 TL
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Bursa
Benzin litre fiyatı: 49.68 TL
Motorin litre fiyatı: 51.03 TL
LPG litre fiyatı: 24.49 TL
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Diyarbakır
Benzin litre fiyatı: 50.87 TL
Motorin litre fiyatı: 52.42 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.