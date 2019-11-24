15 tatil ne zaman? sorusu bu sene ilk kez uygulanılan ara tatilin sona ermesiyle birlikte hem öğrencilerin hem de velilerin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı tatil sisteminde değişiklik yaparak ara tatil sistemini getirdi. Ara tatil sistemiyle öğrencilerin motivasyonlarının arttırılması ve öğrendiklerini pekiştirmenin yanı sıra yeni konular eklenmeden eksikliklerin giderilmesi hedefleniyor. Milyonlarca öğrenci 1 haftalık ara tatilin ardından yarın tekrar ders başı yapacak ve 15 tatile kadar eğitimleri sürecek. Peki ikinci ara tatil ve 15 tatil ne zaman?

MEB TAKVİMİ 2019 - 2020 (15 TATİL - 2. ARA TATİL TARİHİ)

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

ARA TATİLLERDE NE YAPILABİLİR?

Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak. öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.