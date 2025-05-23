Apple Music abonelik ücretlerine zam yaptı: Zamlı öğrenci, bireysel ve aile abonelik ücreti ne kadar oldu?
Dünyanın en çok kullanılan Apple Music uygulaması, Türkiye abonelik fiyatlarına zam yaptı. Yüzde 65'e varan zam sonrası aylık öğrenci, bireysel ve aile planı aboneliklerinin yeni ücretleri de belirlendi. İşte, Apple Music zamlı abonelik fiyatları...
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Apple Music, Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu. Hem IOS hem de Android aygıtlarında kullanılan Apple Music abonelik ücretlerine yüzde 65'e varan zam oranında artışa gidildi. Öte yandan, söz konusu uygulama yeni abonelere 1 ay ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor. İşte, zamlı Apple Music abonelik ücretleri...
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APPLE MUSIC ABONELİK ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ!
Apple Music, Türkiye abonelik ücretlerine yüzde 65'e varan zam yaptı.
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ZAMLI APPLE MUSİC ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
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