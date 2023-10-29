Apar topar diziden çıktı! Yalı Çapkını'nın Talih'i Cemre Gümeli açıklama yaptı!
Cuma akşamları STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonuna Cemre Gümeli de dahil olmuştu. Gümeli'nin uzun süreli kalacağı düşünülürken iki bölüm sonra ayrılması şaşkınlık yaratmıştı. Ünlü isimden konuyla ilgili açıklama geldi.
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Başrollerinde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu, Taro Emir, Binnur Kaya, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde bir ayrılık gerçekleşti. Dizinin ikinci sezonuna fizyoterapist Talih olarak katılan oyuncu Cemre Gümeli, projeden ayrıldı.
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Ferit'in yaralanmasından sonra sol kolunun işlevini kaybetmişti. Doktorunun önerdiği fizyoterapist ise Talih'ti. Karakteri canlandıran oyuncu Cemre Gümeli'nin projede uzun soluklu kalacağı hatta Ferit ile yakınlaşacağı düşünülürken aniden diziden ayrıldığı öğrenildi.
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Cemre Gümeli konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Son birkaç gündür kafalarda oluşan soru işaretlerini gidermek adına sizlere durumu açıklama gereği duydum. Yaptığımız iş bir çok değişkene bağlı olduğu için maalesef her zaman her şey planladığımız ve dilediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Zaman zaman başka meslektaşlarımın da yaşadığı bu durumla bu sefer ben karşılaşmış oldum.
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Sezon başında büyük bir heyecanla ve istekle dahil olduğum Yalı Çapkını'nın kadrosundan ayrılmış bulunmaktayım. Sevgili Yalı Çapkını ekibine birlikte çalıştığımız keyifli süreç için teşekkür ediyorum. Seyircimize de kısa süre için de olsa beni izledikleri ve yorumlarını esirgemedikleri için teşekkür ediyorum. Arayı açmaya hiç niyetim yok, merak etmeyin. Yakın zamanda tekrar görüşmek üzere!”
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İşte Cemre Gümeli'nin açıklaması...
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