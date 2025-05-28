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        Apandisit Ameliyatı Sonrası Ne Yenir, Nasıl Beslenilir?

        Apandisit, kalın bağırsağın başlangıcında bulunan apendiks adlı organın iltihaplanması sonucu gelişen acil bir sağlık sorunudur Genellikle cerrahi müdahale ile apendiks alınarak tedavi edilir Apandisit ameliyatı sonrasında iyileşme süreci sadece cerrahi başarıya değil aynı zamanda doğru bir beslenme planına da bağlıdır Ameliyat sonrası dönemde sindirimi kolaylaştıran ve bağırsak hareketlerini düzenleyen bir beslenme düzeni izlenmesi hem iyileşmeyi hızlandırır hem de komplikasyon riskini azaltır Peki Apandisit Ameliyatı Sonrası Ne Yenir, Nasıl Beslenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 10:59 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:59
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        Apandisit Ameliyatı Sonrası Ne Yenir?
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        Ameliyat Sonrası İlk Günler Nasıl Beslenilmeli

        Ameliyatın ardından ilk 12 ila 24 saat genellikle ağızdan hiçbir şey verilmez bu süreçte damar yoluyla sıvı desteği sağlanır Hasta gaz çıkardıktan sonra sıvı gıdalarla beslenmeye başlanabilir

        Berrak sıvılar: Su et veya tavuk suyu sebze suyu şekersiz komposto suyu

        Bitki çayları: Rezene papatya gibi gaz yapmayan ve rahatlatıcı etkili çaylar tercih edilir

        Jelatinli tatlılar veya nişastalı sulu muhallebi küçük miktarlarda verilebilir

        Bu dönemde amaç bağırsakları yormadan mideyi alıştırmak ve sıvı dengesini korumaktır

        Yumuşak Gıdalara Geçiş Dönemi

        İkinci veya üçüncü gün itibarıyla sıvı gıdaları tolere eden hastalar yumuşak kıvamlı hafif gıdalara geçebilir bu geçiş aşamasında düşük lifli ve az yağlı gıdalar tercih edilmelidir

        Süt ve yoğurt gibi fermente süt ürünleri

        İyi haşlanmış patates pirinç makarna

        Sade yağsız sebze çorbaları

        Muz armut elma gibi yumuşak ve lif oranı düşük meyveler

        Haşlanmış yumurta veya omlet

        Bu aşamada yağlı ağır kızartılmış ve gaz yapan besinlerden kesinlikle kaçınılmalıdır

        Katı Gıdalara Geçiş ve Normal Beslenmeye Dönüş

        Ameliyattan sonraki 1 hafta içinde hasta kendini iyi hissediyor ve sindirim sistemi düzgün çalışıyorsa yavaş yavaş katı gıdalara geçiş yapılabilir

        Izgara veya haşlanmış tavuk hindi balık

        Buharda pişmiş sebzeler

        Tam tahıllı ekmekler küçük porsiyonlarla

        Çorba ve sebze yemeklerine yavaş yavaş bakliyat eklenebilir

        Günde 3 ana 2 ara öğün şeklinde düzenli ve az porsiyonlu beslenme önerilir

        Katı gıdalara geçerken ani değişikliklerden kaçınılmalı her yeni besin yavaş yavaş ve küçük miktarlarda denenmelidir

        Uzak Durulması Gereken Gıdalar

        Apandisit ameliyatı sonrası bazı gıdalar sindirim sistemini zorlayarak iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir Bu nedenle aşağıdaki yiyeceklerden uzak durulması gerekir

        Kızartmalar ve ağır yağlı yemekler

        Baharatlı soslu ve turşulu gıdalar

        Asitli içecekler kola gazoz gibi

        Gaz yapan yiyecekler kuru fasulye nohut lahana brokoli

        Rafine şeker içeren tatlılar kek bisküvi

        Alkol ve kafeinli içecekler iyileşene kadar tüketilmemelidir

        Beslenmede Dikkat Edilmesi Gereken Genel Noktalar

        Öğünler sık ve küçük porsiyonlar şeklinde düzenlenmeli

        Yemekler yavaş yenmeli her lokma iyi çiğnenmeli

        Bol su içilmeli ancak yemekle birlikte değil öğün aralarında alınmalı

        Bağırsak hareketlerini izlemek için her yeni besin yavaş yavaş eklenmeli

        Kabızlık veya ishal gibi sindirim sorunları yaşanırsa doktora başvurulmalı

        Vitamin ve Mineral Desteği

        Genel olarak apandisit ameliyatı sonrasında özel bir vitamin takviyesi gerekmez ancak beslenme yetersiz kaldıysa doktor önerisiyle kısa süreli destekler alınabilir C vitamini ve çinko içeren gıdalar iyileşme sürecine olumlu katkı sağlayabilir

        Apandisit ameliyatı sonrası iyileşme süreci sindirim sisteminin toparlanması açısından önemlidir Bu dönemde uygulanan beslenme planı mide ve bağırsakları yormayan sıvıdan katıya doğru aşamalı bir şekilde ilerlemeli Yağlı baharatlı lifli ve gaz yapan besinlerden uzak durulmalı hasta sindirim sistemini zorlamadan iyileşme sürecini tamamlamalıdır Beslenme düzeninin bir sağlık uzmanı veya diyetisyen tarafından takip edilmesi daha sağlıklı bir iyileşme süreci sağlar.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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