Apandisit Ameliyatı Sonrası Ne Yenir, Nasıl Beslenilir?
Apandisit, kalın bağırsağın başlangıcında bulunan apendiks adlı organın iltihaplanması sonucu gelişen acil bir sağlık sorunudur Genellikle cerrahi müdahale ile apendiks alınarak tedavi edilir Apandisit ameliyatı sonrasında iyileşme süreci sadece cerrahi başarıya değil aynı zamanda doğru bir beslenme planına da bağlıdır Ameliyat sonrası dönemde sindirimi kolaylaştıran ve bağırsak hareketlerini düzenleyen bir beslenme düzeni izlenmesi hem iyileşmeyi hızlandırır hem de komplikasyon riskini azaltır Peki Apandisit Ameliyatı Sonrası Ne Yenir, Nasıl Beslenilir?
Ameliyat Sonrası İlk Günler Nasıl Beslenilmeli
Ameliyatın ardından ilk 12 ila 24 saat genellikle ağızdan hiçbir şey verilmez bu süreçte damar yoluyla sıvı desteği sağlanır Hasta gaz çıkardıktan sonra sıvı gıdalarla beslenmeye başlanabilir
Berrak sıvılar: Su et veya tavuk suyu sebze suyu şekersiz komposto suyu
Bitki çayları: Rezene papatya gibi gaz yapmayan ve rahatlatıcı etkili çaylar tercih edilir
Jelatinli tatlılar veya nişastalı sulu muhallebi küçük miktarlarda verilebilir
Bu dönemde amaç bağırsakları yormadan mideyi alıştırmak ve sıvı dengesini korumaktır
Yumuşak Gıdalara Geçiş Dönemi
İkinci veya üçüncü gün itibarıyla sıvı gıdaları tolere eden hastalar yumuşak kıvamlı hafif gıdalara geçebilir bu geçiş aşamasında düşük lifli ve az yağlı gıdalar tercih edilmelidir
Süt ve yoğurt gibi fermente süt ürünleri
İyi haşlanmış patates pirinç makarna
Sade yağsız sebze çorbaları
Muz armut elma gibi yumuşak ve lif oranı düşük meyveler
Haşlanmış yumurta veya omlet
Bu aşamada yağlı ağır kızartılmış ve gaz yapan besinlerden kesinlikle kaçınılmalıdır
Katı Gıdalara Geçiş ve Normal Beslenmeye Dönüş
Ameliyattan sonraki 1 hafta içinde hasta kendini iyi hissediyor ve sindirim sistemi düzgün çalışıyorsa yavaş yavaş katı gıdalara geçiş yapılabilir
Izgara veya haşlanmış tavuk hindi balık
Buharda pişmiş sebzeler
Tam tahıllı ekmekler küçük porsiyonlarla
Çorba ve sebze yemeklerine yavaş yavaş bakliyat eklenebilir
Günde 3 ana 2 ara öğün şeklinde düzenli ve az porsiyonlu beslenme önerilir
Katı gıdalara geçerken ani değişikliklerden kaçınılmalı her yeni besin yavaş yavaş ve küçük miktarlarda denenmelidir
Uzak Durulması Gereken Gıdalar
Apandisit ameliyatı sonrası bazı gıdalar sindirim sistemini zorlayarak iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir Bu nedenle aşağıdaki yiyeceklerden uzak durulması gerekir
Kızartmalar ve ağır yağlı yemekler
Baharatlı soslu ve turşulu gıdalar
Asitli içecekler kola gazoz gibi
Gaz yapan yiyecekler kuru fasulye nohut lahana brokoli
Rafine şeker içeren tatlılar kek bisküvi
Alkol ve kafeinli içecekler iyileşene kadar tüketilmemelidir
Beslenmede Dikkat Edilmesi Gereken Genel Noktalar
Öğünler sık ve küçük porsiyonlar şeklinde düzenlenmeli
Yemekler yavaş yenmeli her lokma iyi çiğnenmeli
Bol su içilmeli ancak yemekle birlikte değil öğün aralarında alınmalı
Bağırsak hareketlerini izlemek için her yeni besin yavaş yavaş eklenmeli
Kabızlık veya ishal gibi sindirim sorunları yaşanırsa doktora başvurulmalı
Vitamin ve Mineral Desteği
Genel olarak apandisit ameliyatı sonrasında özel bir vitamin takviyesi gerekmez ancak beslenme yetersiz kaldıysa doktor önerisiyle kısa süreli destekler alınabilir C vitamini ve çinko içeren gıdalar iyileşme sürecine olumlu katkı sağlayabilir
Apandisit ameliyatı sonrası iyileşme süreci sindirim sisteminin toparlanması açısından önemlidir Bu dönemde uygulanan beslenme planı mide ve bağırsakları yormayan sıvıdan katıya doğru aşamalı bir şekilde ilerlemeli Yağlı baharatlı lifli ve gaz yapan besinlerden uzak durulmalı hasta sindirim sistemini zorlamadan iyileşme sürecini tamamlamalıdır Beslenme düzeninin bir sağlık uzmanı veya diyetisyen tarafından takip edilmesi daha sağlıklı bir iyileşme süreci sağlar.