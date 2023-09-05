Açık Öğretim Lise yeni dönem kayıtlarının ne zaman yapılacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin MEB tarafından yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Açıklanacak olan tarihler ardından adaylar, kayıt işlemlerinin sona ermesiyle sınav tarihlerini bekleyecek. Peki, Açık Öğretim Lise 2023-2024 yeni dönem kayıtları ne zaman başlayacak ve kayıt ücretleri ne kadar?