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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

        AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB 1. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 1.dönem sınav sonuçları için tarih detayı verdi. 21-22 Aralık'ta gerçekleşen açık lise sınav soruları ve cevap anahtarları ise 25 Aralık'ta erişime açılacak. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 09:36 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:53
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        • 1

          AÖL sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyuruları takip edilirken sınav sonucu sorgulama ekranı sık sık öğrenciler tarafından ziyaret ediliyor. İşte AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

        • 2

          AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AÖL sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden duyurulacak.

        • 3

          AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          • Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlanma tarihi belli oldu.

          MEB duyurusuna göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 25 Aralık 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.

          AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

          Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

          Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

          Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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