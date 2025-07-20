AÖL sonuçları açıklanma tarihi 2025 belli oldu! 3. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 19-20 Temmuz tarihlerinde düzenlendi. 3 oturum halinde gerçekleştirilen açık lise sınavlarında her bir ders için 10 soru soruldu ve adaylara her bir oturum için 100 dakika süre verildi. Sınavın hemen ardından gözler sonuçlara çevrildi. MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile 3. dönem AÖL sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Peki, 3. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Açık lise sınav sonucu sorgulama ekranı...
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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları bu hafta sonu gerçekleştirildi. 3 oturum şeklinde düzenlenen sınavların tamamlanmasının ardından AÖL sonuçları açıklanma tarihi araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı kılavuz ile Açık Lise sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarihi duyurmuştu. Peki, 2025 AÖL sonuçları ne zaman yayımlanacak? İşte MEB 3. dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı…
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3. DÖNEM AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
3. dönem AÖL soruları ve cevapları yayımlanma tarihi belli oldu.
MEB duyurusuna göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 23 Temmuz 2025 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.
3. DÖNEM AÖL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB duyurusunda Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili de bilgi verdi.
Buna göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde erişime açılacak.
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AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
3. DÖNEM AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
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AÖL SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Adaylar; sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.
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