AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL Açık Lise 3.dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

Sınavın sonuçlarına itirazlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde yapılabilecek. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine öğrencinin kendi T.C. kimlik numarası ile 50 TL itiraz ücreti yatırarak işlemini gerçekleştireblir.

AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI