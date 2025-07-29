AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL Açık Lise 3.dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı
MEB Açıköğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları için duyurular takip ediliyor. Açık lise üçüncü dönem sınavları 19-20 Temmuz tarihlerinde üç oturumda tamamlandı. AÖL 3.dönem sonucu açıklanan takvimle netlik kazandı. Peki AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB AÖL Açık Lise 3.dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar
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AÖL sonuçları için heyecan dorukta. Liseyi açıktan bitirmek isteyen adaylar açık lise 3.dönem sınavlarına katılım gösterdi. Adayların puanları hesaplanırken 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılacak. Doğru cevap sayısı, soru sayısı puan hesaplamasında kullanılacak. Yanlış cevaplar da puanları etkilemeyecek. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB Açık lise sınav sonuç tarihi açıklanan takvimle netlik kazandı. Buna göre AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde erişime açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
AÖL SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ
Adayların puanları hesaplanırken 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılacak. Doğru cevap sayısı, soru sayısı puan hesaplamasında kullanılacak. Yanlış cevaplar da puanları etkilemeyecek.
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Sınavın sonuçlarına itirazlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde yapılabilecek. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine öğrencinin kendi T.C. kimlik numarası ile 50 TL itiraz ücreti yatırarak işlemini gerçekleştireblir.
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