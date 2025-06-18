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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak? MEB 2025 Açık Lise AÖL 3.dönem sınav tarihi

        AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak? MEB 2025 Açık Lise AÖL 3.dönem sınav tarihi

        Açık Lisede eğitim gören öğrenciler AÖL sınav tarihlerini araştırıyor. Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri tamamlandı. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemleri tamamlanınca gözler açık lise sınav takvimine çevrildi. Adayların sınavlardan önce giriş belgesini temin etmesi gerekiyor. Peki AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak? İşte, MEB 2025 Açık Lise AÖL sınav tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 10:43 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:43
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        • 1

          AÖL sınav tarihi yaklaşırken kayıt yenileme işlemleri tamamlandı. Liseyi ve ortaokulu açıktan bitirecek adayların 3. dönem açık öğretim sınavları için giriş belgelerini almaları gerekiyor. Sınavlarda adaylara 100 dakika süre verilecek. Peki AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak? İşte, MEB 2025 Açık Lise AÖL sınav tarihi

        • 2

          AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

          Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınav Tarihleri şöyle;

          1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

          2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

          3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

          Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Bu durumdaki öğrenciler 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla yüz yüze yapılacak olan sınavlara katılacaklardır.

        • 3

          AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

          1. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecektir.

          2. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacaktır.

          3. Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile gireceklerdir.

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