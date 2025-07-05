Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖL sınav yerleri giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

        AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı kılavuz ile, AÖL sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi ve sınav takvimini duyurdu. Üç oturumda gerçekleşecek sınavlarda, adaylara her bir oturum için 100 (yüz) dakika süre verilecek. Peki, "AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?" İşte 2025 AÖL 3. dönem sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 21:15 Güncelleme: 05.07.2025 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AÖL 3. dönem sınav tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Sınava sayılı günler kala çalışmalarına hız veren öğrenciler, AÖL 3. dönem sınav giriş belgesinin yayımlacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "AÖL sınav yerleri giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?" İşte AÖL 3. dönem sınav yerleri giriş belgesinin açıklanacağı tarih...

        • 2

          AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

          Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınav Tarihleri şöyle;

          1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

          2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

          3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

        • 3

          AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kılavuzda yer alan bilgiye göre, adaylar, 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

        • 4

          AÖL 3. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sorular ve cevaplar 23 Temmuz'da açıklanacak.

        • 5

          AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AÖL sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde erişime sunulacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Neden seni seviyorum' tepkisi
        'Neden seni seviyorum' tepkisi
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        "Almanya savunmaya 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlanıyor"
        "Almanya savunmaya 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlanıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Jens Cajuste gelişmesi
        Jens Cajuste gelişmesi
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        Habertürk Anasayfa