AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı kılavuz ile, AÖL sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi ve sınav takvimini duyurdu. Üç oturumda gerçekleşecek sınavlarda, adaylara her bir oturum için 100 (yüz) dakika süre verilecek. Peki, "AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?" İşte 2025 AÖL 3. dönem sınav tarihleri...
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AÖL 3. dönem sınav tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Sınava sayılı günler kala çalışmalarına hız veren öğrenciler, AÖL 3. dönem sınav giriş belgesinin yayımlacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "AÖL sınav yerleri giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?" İşte AÖL 3. dönem sınav yerleri giriş belgesinin açıklanacağı tarih...
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AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınav Tarihleri şöyle;
1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.
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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kılavuzda yer alan bilgiye göre, adaylar, 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
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AÖL 3. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sorular ve cevaplar 23 Temmuz'da açıklanacak.
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AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde erişime sunulacak.