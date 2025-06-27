AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarında geri sayım sürüyor. Sınava sayılı günler kala, Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 3. dönem sınav yerleri giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi duyurdu. Yüz yüze olarak gerçekleşecek AÖL 3. dönem sınavları, üç oturumda uygulanacak. Peki, "AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?" İşte 2025 AÖL sınav tarihleri...
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AÖL 3. dönem sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. 3. dönem kayıtlarının sona ermesinin ardından gözler, AÖL sınav tarihlerine çevrildi. AÖL 3. dönem sınavları, üç oturumda, e-Sınav ise tek oturumda uygulanacak. Peki, "AÖL sınav yerleri giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?" İşte AÖL 3. dönem sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih...
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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Kurumları 3. Dönem sınavları, 19 Temmuz Cumartesi ve 20 Temmuz Pazar günleri yapılacak. Sınavlar şu şekilde planlandı:
1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi saat 10.00
2. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi saat 14.00
3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar saat 10.00
Sınavlar, Türkiye genelindeki merkezlerle birlikte belirlenecek yurt dışı sınav noktalarında da eş zamanlı uygulanacak.
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AÖL GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sınav Giriş Belgeleri 14 Temmuz'da yayınlanacak
MEB'in kılavuzuna göre, AÖL sınav giriş belgeleri 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte kendi sistemlerinden giriş yaparak belgelerine ulaşabilecek.
Açık Öğretim Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Lise öğrencileri: https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri: https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Belgenin üzerinde mutlaka güncel bir vesikalık fotoğraf bulunması gerekiyor. Fotoğrafsız belgeler geçersiz sayılacak ve bu durumdaki öğrenciler sınava alınmayacak.
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