AÇIK LİSE SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumu paylaştı. Sınavların online değil yüz yüze yapılacağını belirten Tekin; "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak." ifadelerini kullandı.