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        Haberler Gündem AÖL sınav tarihleri: 2024 3. dönem MEB ile Açık Lise (AÖL) sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi yapılacak?

        AÖL sınav tarihleri takvimi: 2024 Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman?

        AÖL sınav tarihleri, kayıt yenileme sürecinin son günlerine girilmesiyle yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin detaylar gündemdeki yerini koruyor. Liseyi açıktan okuyan öğrenciler "Açık Lise sınavları ne zaman, hangi gün?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 2024 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav tarihi hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 12:54 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:54
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        • 1

          Açık Lise sınavları için bekleyiş başladı. 16 Mayıs'ta sona erecek kayıt yenileme sürecinin son günlerinde Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav takvimi araştırması da sıklaştı. Öğrenciler şimdiden AÖL sınav tarihleri araştırmasını sıklaştırdı. Peki, 2024 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman ve online mı olacak? İşte, konuya dair güncel bilgiler...

        • 2

          AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak. MEB 2024 yılı sınav uygulama takvimine göre; AÖL 3.dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek.

        • 3

          AÇIK LİSE SINAVLARI ONLINE MI?

          2023-2024 eğitim öğretim döneminde Açık Öğretim Lisesi'nin 1. ve 2. dönem sınavları okul ortamında yüz yüze gerçekleştirildi. AÖL 3. dönem sınavlarının da yüz yüze düzenlenmesi bekleniyor. Aksi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz güncellenecek.

        • 4

          KAYIT YENİLEME 16 MAYIS'TA SONA ERECEK

          Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan'da tarihinde başlayıp 16 Mayıs mesai bitimine kadar yapılabilecek. Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 250 (iki yüz elli ) TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracak.

        • 5

          AÇIK LİSE SINIF GEÇME NOTU KAÇ?

          Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir. Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilir. Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.

        • 6

          Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri eğitimlerine devam ederken KPSS sınavlarına girebilmektedir.

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