Açık öğretim lisesi (AÖL) 2023-2024 yeni dönem kayıt tarihleri araştırmaları hız kazandı. 9 Ağustos'ta tamamlanan açık lise sınavlarının ardından AÖL 3. dönem sınav sonuçları da adayların erişimine açıldı. 2023-2024 ilkokul, ortaokul ve liselerin açılış tarihine kısa bir süre kala gözler "Açık lise yeni dönem kayıt tarihleri ne zaman, kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?" sorusuna çevrildi. Açık öğretim lise AÖL kayıtları tarihleri için MEB tarafından açıklanacak olan takvim bekleniyor. İşte 2023-2024 AÖL yeni kayıt tarihine ilişkin merak edilenler...