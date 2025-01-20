AÖL İKİNCİ DÖNEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için öğrenciler, 400 (dört yüz) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracak.

Yeni kayıt ve Kayıt yenileme kılavuzunda belirtilen ücret muafiyeti kapsamında olup durumunu belgelendiren öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti alınmayacak.