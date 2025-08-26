Habertürk
        AÖL kayıt takvimi: 2025-2026 AÖL kayıt tarihleri belli oldu mu? AÖL kayıt takvimi: 2025-2026 AÖL kayıtları ne zaman başlıyor?

        AÖL kayıt takvimi: 2025-2026 AÖL kayıt tarihleri belli oldu mu?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt süreci, binlerce öğrenci adayı tarafından yakından takip ediliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için geçerli olacak 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, MEB tarafından yayımlanacak kılavuzlar çerçevesinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler "AÖL kayıtları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

        Giriş: 26.08.2025 - 19:56 Güncelleme: 26.08.2025 - 19:56
        • 1

          Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 dönemi kayıt takvimi merak konusu oldu. Her yıl binlerce öğrencinin tercih ettiği AÖL’de yeni dönem 1. kayıt ve kayıt yenileme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak kılavuz doğrultusunda yapılacak. Peki, Açık Lise kayıt tarihleri açıklandı mı, başvurular ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

        • 2

          AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

          2025-2026 Açıköğretim Lisesi kayıt tarihleri henüz belli olmadı.

          Geçtiğimiz yıl ilk kayıt işlemleri 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

        • 3

          2025-2026 eğitim öğretim yılı 1.dönem kayıt işlemleri, Yeni Kayıt Kılavuzu ve Kayıt Yenileme Kılavuzu doğrultusunda yapılacaktır.

          Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, belirlenen ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.

          2025-2026 Açıköğretim Lisesi kayıt tarihleri ve yeni kayıt kılavuzu açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

        Yazı Boyutu
