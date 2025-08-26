Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 dönemi kayıt takvimi merak konusu oldu. Her yıl binlerce öğrencinin tercih ettiği AÖL’de yeni dönem 1. kayıt ve kayıt yenileme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak kılavuz doğrultusunda yapılacak. Peki, Açık Lise kayıt tarihleri açıklandı mı, başvurular ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...