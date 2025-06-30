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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL 3.dönem sınav tarihi: MEB 2025 Açık Lİse AÖL sınavları ne zaman ve sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        AÖL 3.dönem sınav tarihi: MEB 2025 Açık Lİse AÖL sınavları ne zaman ve sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        Açıköğretim Lisesi AÖL 3.dönem sınav tarihi belli oldu. Sınava katılacak öğrencilerin merakla beklediği sınav yerleri ve giriş belgeleri, MEB'in Açık Öğretim (AÖL) internet sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki MEB 2025 Açık Lİse AÖL sınavları ne zaman ve sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 14:09 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:09
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        • 1

          Açık lisede eğitim gören öğrenciler AÖL sınav tarihleri araştırması yapıyor. Öğrenciler, MEB’in AÖL sistemine giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilir ve gerekli belgeleri alabilecek. Peki AÖL 3.dönem sınavı ne zaman, giriş belgesi hangi tarihte yayınlanacak?

        • 2

          AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

          Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınav Tarihleri şöyle;

          1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

          2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

          3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

          Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

        • 3

          AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kılavuzda yer alan bilgiye göre, adaylar, 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

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