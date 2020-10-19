AÖL 1.dönem güz dönemi sınavları ne zaman? Sorusu Açık Öğretim Lisesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. MEB 2020-2021 akademik takviminde AÖL 1. dönem sınav tarihlerini yayınladı.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN 2020

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının tarihleri belirlendi. Kayıtlarını yaptıran öğrenciler, 2 Aralık'ta açıklanacak sınav yerlerini aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. AÖL 1. dönem sınavları ise 5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

1. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette Yayınlanması: 02 Aralık 2020

1. Dönem Sınavları: 05 Aralık 2020 Cumartesi – 06 Aralık 2019 Pazar

1. Dönem Sınav Sonuçlarının İnternette Yayınlanması: 02 Ocak 2021

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri GenelMüdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle, çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Sınavlarda;

– Her dersten 20 soru sorulmaktadır.

– Her soru 4 seçeneklidir.

– Her doğru cevabın değeri 5 puandır.

– Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

– Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.