AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav tarihi belli oldu. 2024-2025 öğretim yılı kapsamında kayıt işlemlerini 9 Temmuz'a kadar tamamlayan öğrenciler, ağustos ayında yapılacak sınavlara katılacak. Lisans ve ön lisans düzeyindeki öğrenciler, yaz okulu sınavlarına Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ya da öğleden sonra oturumlarında girecek. Peki, AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? İşte detaylar...
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AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi’nin 2025 yılı yaz okulu takvimi belli oldu. Kayıt işlemlerini 9 Temmuz’a kadar tamamlayan öğrenciler, ağustos ayında düzenlenecek sınavlarda ter dökecek. Sınav merkezleri, 4 Temmuz’a kadar ÖBS sistemi üzerinden güncellenmişti. Şimdi gözler sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Detaylar haberimizde...
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AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2025 yaz okulu sınavları 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
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AÖF YAZ OKULU SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı yaz okulu sınav yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgelerinin sınava 15 gün kala erişime açılması bekleniyor. Sınav yerleri açıklandıktan sonra belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.