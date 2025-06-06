Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖF yaz okulu sınav ve kayıt tarihi 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt ve başvuru tarihleri ne zaman?

        AÖF yaz okulu sınav ve kayıt tarihi: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman alınacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde eğitim gören öğrenciler için yaz okulu süreci başlıyor. 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıtları yakın zamanda alınacak. Dönem sonu sınavlarının ardından derslerini yükseltmek isteyen öğrenciler, belirlenen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlayarak yaz okulundan faydalanabilecek. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt ve başvuru tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 22:14 Güncelleme: 06.06.2025 - 22:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) yaz okuluna katılan öğrenciler, sınav tarihini merakla bekliyor. Yaz okulunda başarı hedefleyen adaylar, sınav takvimine dair güncel bilgileri Anadolu Üniversitesi’nin resmi kaynaklarından takip ediyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman alınacak? İşte ayrıntılar...

        • 2

          AÖF 2025 YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamaya göre AÖF 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıtları 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

        • 3

          AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN 2025?

          Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2025 yaz okulu sınavları 16 Ağustos 2025 tarihinde saat 14:00'da başlayacak. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir.

        • 4

          Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diyarbakır yangın faciasında 4 gözaltı
        Diyarbakır yangın faciasında 4 gözaltı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed'e faiz indirimi baskısı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed'e faiz indirimi baskısı
        Telefonda 3 kişiyi 1 milyon dolandırdı
        Telefonda 3 kişiyi 1 milyon dolandırdı
        İşte en değerli 10 Türk!
        İşte en değerli 10 Türk!
        Üzücü haber! ilk iş gününde hayatını kaybetti
        Üzücü haber! ilk iş gününde hayatını kaybetti
        Saldırıların gölgesinde bayram
        Saldırıların gölgesinde bayram
        PSG'den Arda Güler hamlesi!
        PSG'den Arda Güler hamlesi!
        Trump, Elon Musk'ın "aklını kaçırdığını" söyledi
        Trump, Elon Musk'ın "aklını kaçırdığını" söyledi
        Kurban eti girmeyen ev yok
        Kurban eti girmeyen ev yok
        Rönesans Rezidans davasının firari sanığı ölü bulundu!
        Rönesans Rezidans davasının firari sanığı ölü bulundu!
        Saçlarını pembeye boyadı
        Saçlarını pembeye boyadı
        İsrail bayramda bile geri durmuyor
        İsrail bayramda bile geri durmuyor
        Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı açıkladı!
        Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı açıkladı!
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 10 ölü!
        Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 10 ölü!
        HIV tedavisinde yeni bir yöntem geliştirildi
        HIV tedavisinde yeni bir yöntem geliştirildi
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        Londra'da Ali Koç-Mourinho zirvesi!
        Londra'da Ali Koç-Mourinho zirvesi!
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        Habertürk Anasayfa