AÖF yaz okulu kayıt takvimi: AÖF yaz okulu kayıtlarında son gün ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi kapsamında yürütülen yaz okulu kayıtlarında sona geliniyor. Başarı notunu yükseltmek ve eksik derslerini telafi etmek isteyen öğrenciler için tanınan bu fırsat, belirlenen son başvuru tarihiyle birlikte sona erecek. Adayların kayıt işlemlerini kaçırmamak için Anadolu Üniversitesi'nin resmi açıklamalarını dikkatle takip etmeleri gerekiyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıtlarında son gün ne zaman? Detaylar haberimizde...
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Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) yaz okuluna katılan öğrenciler, sınav tarihini merakla bekliyor. Yaz okulunda başarı hedefleyen adaylar, sınav takvimine dair güncel bilgileri Anadolu Üniversitesi’nin resmi kaynaklarından takip ediyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman alınacak? İşte ayrıntılar...
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AÖF 2025 YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamaya göre AÖF 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıtları 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.
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AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacak.
Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Bilgi Sistemi”, “Ders Ekle-Sil İşlemleri” bağlantısından yapılacak.
Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
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AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN 2025?
Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2025 yaz okulu sınavları 16 Ağustos 2025 tarihinde saat 14:00'da başlayacak. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir.