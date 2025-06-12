AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

AÖF yaz okulu kayıtları için geri sayım sürüyor. Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıtları ders seçimi yapılmadan onaylanmayacak. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler en fazla beş ders seçebilecek. Peki AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, hangi tarihte?