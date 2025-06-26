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        Haberler Bilgi Gündem AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2025 belli oldu! Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

        AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2025 belli oldu! AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıt duyurusu yayımlandı. Böylece AÖF yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu. Yaz okulu kayıt işlemi, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacak. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 08:03 Güncelleme: 26.06.2025 - 08:03
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        • 1

          AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2025 belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıt duyurusu yayımlandı. Duyuruya göre AÖF yaz okulu kayıt işlemleri Haziran ayının sonunda başlayacak. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilecek. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2025 AÖF yaz okulu kayıt ücreti ve ders seçimi hakkında bilgiler.

        • 2

          2024-2025 AÖF YAZ OKULU KAYIT DUYURUSU YAYIMLANDI

          Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıt duyurusu yayımlandı.

          Duyuruya göre, AÖF yaz okulu kayıt işlemi, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak ve 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek.

        • 3

          AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

          Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacak.

          Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Bilgi Sistemi”, “Ders Ekle-Sil İşlemleri” bağlantısından yapılacak.

          Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

          AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

          2024-2025 AÖF Yaz Okulu Ders Sayısı Ücretlendirme

          1 Ders ₺1.400,00

          2 Ders ₺1.585,00

          3 Ders ₺1.770,00

          4 Ders ₺1.955,00

          5 Ders ₺2.140,00

        • 5

          AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

          Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler, 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

          Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

          İnternet Bankacılığı ile Ödeme

          ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

          Mobil Bankacılık ile Ödeme

          Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 04 Temmuz 2025 tarihinde saat 22.30’a kadar ödeme yapılabilecek.

        • 6

          AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          AÖF yaz okulu sınavı, 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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