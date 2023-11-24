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        Haberler Gündem AÖF sınav yerleri giriş belgesi hızlı sorgulama ekranı 2023: AÖF sınav yerleri açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak?

        Açık Öğretim Fakültesi sınav tarihleri: 2023 AÖF sınav yerleri belgesi ne zaman açıklanacak?

        Anadolu üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav tarihleri belli oldu. 2023-2024 akademik yılı takvimine göre AÖF Güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihinde üç oturum şeklinde uygulanacak. Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine her ders için 20 soru sorulacak, 30 dakika süre verilecek. Peki, "AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?" İşte AÖF giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 17:17 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:17
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        • 1

          AÖF güz dönemi ara sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. 9-10 Aralık tarihinde üç oturum şeklinde uygulanacak Açık Öğretim Fakültesi vizeleri, yüz yüze okul ortamında gerçekleşecek. Vizeler için çalışmalarına hız veren öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?" İşte AÖF sınav yerlerinin açıklanacağı tarih...

        • 2

          AÖF SINAV TAKVİMİ

          Güz Dönemi AÖF ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 20-21 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.

          Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

        • 3

          AÖF AKADEMİK KAYIT TAKVİMİ

          İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi

          ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

        • 4

          Sağlık Lisans Tamamlama: 4 Ekim - 13 Ekim 2023

          Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

          Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

        • 5

          AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

          AÖF sınavları yüz yüze yapılacak. Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi tarafından bir açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

        • 6

          AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

          AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. AÖF sınav giriş yerleri sınav tarihinden 10 gün önce anadolu.edu.tr üzerinden erişime açıyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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