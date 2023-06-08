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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavlarının ilki 3-4 Haziran tarihleri arasında düzenlendi. Sınava katılım gösteren öğrenciler "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2023 AÖF final sınavları sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin güncel bilgiler...

Giriş: 08.06.2023 - 12:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dönem sınavlarının ilki geride kaldı. Final sınavlarının da vizeler gibi online ortamda yapılmasına karar verildi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında...

  • AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLİYOR!

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 öğretim yılı bahar dönem sonu sınavları 3 - 4 Haziran 2023 ve 10 - 11 Haziran 2023 tarihlerinde vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrim içi) olarak gerçekleştirilecek. 

  • AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınav sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak sonuçların 15 gün içinde erişime açılması bekleniyor.

  • SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

    Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruya göre "Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek." durumlarında öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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