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        Haberler Bilgi Gündem AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor? AÖF final sınavları kaç soru kaç dakika? 2025 AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı

        AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2025 AÖF final sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati

        Anadolu Üniversitesi'nin 2024-2025 akademik takvimine göre, AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavlarının yapılacağı tarihler belli oldu. Buna göre AÖF final sınavları, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere iki oturum halinde uygulanacak. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan bilgilendirme duyurusunda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte, 2024-2025 AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı, süresi, başlangıç ve bitiş saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 08:33 Güncelleme: 24.05.2025 - 08:33
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        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi dönem sonu sınavları bu hafta sonu düzenlenecek. Üniversite tarafından yayımlanan duyuruya göre final sınavları, iki oturumda ve yüz yüze gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Kısa süre kala AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı ziyaretleri hız kazandı. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek, kaç soru var? İşte, 2024-2025 AÖF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati.

        • 2

          AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

          AÖF final sınavları, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde iki oturum şeklinde uygulanacak.

          Sınavların sabah oturumu saat 09.30'da, öğleden sonra oturumu ise saat 14.00'te başlayacak.

        • 3

          AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı.

          Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

          AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          AÖF FİNAL SINAVLARI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

          Sınavda her ders için 20 soru sorulur ve 30'ar dakika süre verilir. Adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınav salonunu terkedemez.

        • 5

          AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

          AÖF sınav soruları ve cevap anahtarları, sınavın yapıldığı günü takip eden üç iş günü içerisinde e-Öğrenme Portalında e-Kitap biçiminde yayımlanmaktadır.

          Öğrenciler, Açıköğretim e-Öğrenme Portalına https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresindeki “Oturum Aç” kısmından T.C. kimlik (öğrenci) numarasıyla oturum açarak “Fakülte” başlığından “Sınav Soruları” seçeneğine, “Bölüm” başlığından öğretim yılını, “Ders” başlığından istenen öğretim yılında yapılan sınav sorularına ve cevap anahtarlarına ulaşabilirler.

        • 6

          AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

          Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde https://aof.anadolu.edu.tr/ adresinde yayımlanmakta ve öğrenciler T.C. kimlik numaraları (öğrenci numaraları) ve şifreleriyle sonuçlara ulaşabilmektedir.

        • 7

          AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

          Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.

          Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

        • 8

          2025 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

          Final sınavları: 24-25 Mayıs

          Yaz okulu başlama tarihi: 30 Haziran 2025 / Bitiş tarihi: 16 Ağustos 2025

          Yaz okulu sınavı: 16 Ağustos

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