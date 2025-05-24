Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi dönem sonu sınavları bu hafta sonu düzenlenecek. Üniversite tarafından yayımlanan duyuruya göre final sınavları, iki oturumda ve yüz yüze gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Kısa süre kala AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı ziyaretleri hız kazandı. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek, kaç soru var? İşte, 2024-2025 AÖF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati.