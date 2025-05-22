AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

AÖF bahar dönemi final sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Finallere kısa bir süre kala, öğrenciler sınav tarihleri ve saatlerini merakla araştırıyor. AÖF final sınavları, Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere sabah ve öğleden sonra iki oturumda gerçekleştirilecek. Peki, 2025 AÖF final sınavı ne zaman ve hangi saatte yapılacak? İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...