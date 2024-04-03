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        Haberler Dünyadan Anya Taylor Joy'dan "İki yıl önce gizlice evlendim" itirafı - magazin haberleri

        Anya Taylor Joy'dan "İki yıl önce gizlice evlendim" itirafı

        'The Queen's Gambit' dizisinin yıldızı Anya Taylor Joy, iki yıl önce gizlice evlendiğini itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 10:56 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:56
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          Oynadığı 'The Queen's Gambit' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Anya Taylor Joy gizlice evlendiğini itiraf etti. 27 yaşındaki ünlü yıldız, müzisyen Malcolm McRae ile 1 Nisan 2022'de evlendiğini söyledi.

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          Instagram'dan paylaşım yapan Anya Taylor Joy; "İki yıl önce, 1 Nisan günü, New Orleans'tan en iyi arkadaşımla gizlice evlendim. O günün büyüsü sonsuza kadar varlığımın her hücresine kazındı. İkinci yılımız kutlu olsun aşkım" diye yazdı.

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          McRae de kendi Instagram hesabından paylaştığı kutlama mesajında; "Seni şimdi seviyorum, daima seveceğim ve bu hiç bitmeyecek" ifadesini kullandı.

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          İKİ YIL SAKLADILAR

          Çift, ilişkilerini uzun süre gizli tutmuştu. İlk kez Mayıs 2021'de başlayan ilişkilerinin ardından 1 Nisan 2022'de evlenen ikili hakkında, evlenmelerinden üç ay sonra evlendikleri şeklinde duyuma dayandırılan haberler çıkmıştı. Ancak çift, evlilik haberini iki yıl boyunca doğrulamamıştı.

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