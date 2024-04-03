Anya Taylor Joy'dan "İki yıl önce gizlice evlendim" itirafı

Instagram'dan paylaşım yapan Anya Taylor Joy; "İki yıl önce, 1 Nisan günü, New Orleans'tan en iyi arkadaşımla gizlice evlendim. O günün büyüsü sonsuza kadar varlığımın her hücresine kazındı. İkinci yılımız kutlu olsun aşkım" diye yazdı.