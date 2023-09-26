Antrenmanlara başlamıştı: Arda Güler yeniden sakatlandı!

REAL MADRID 20 + 10 MİLYON EURO ÖDEDİ

14 yaşında Fenerbahçe altyapısına transfer olan ve Fenerbahçe formasını ilk kez 17 yaşında terleten Arda Güler, bu yaz 20 + 10 milyon euro' ve sonraki satıştan yüzde 20 rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'in yolunu tuttu.