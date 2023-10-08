Antalyaspor - Galatasaray maçı hakem yorumları
Süper Lig'de Galatasaray'ın Antalyaspor'u yendiği maçın hakemi Zorbay Küçük'ün kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi. İşte yorumlar...
- 1
SANCHEZ'İN POZİSYONU
SORU: 5. dakikada Sanchez'in kaleci Helton'a müdahalesinde kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Kart gerekmez ama Sanchez uyarılmalıydı.
Deniz Çoban: Kart olmaz.
- 2
OFSAYT VAR MI?
SORU: 8. dakikada ofsayt bayrağı kalktı, doğru mu?
Bahattin Duran: Sanchez'in ayakkabasının ucu ofsaytı bozuyor. UEFA, bu tip pozisyonların oynatılmasını istiyor.
Deniz Çoban: Burada ofsayt yok, yardımcı bayrağı erken kaldırıyor ve beklemeliydi.
- 3
SANCHEZ - BUKSA POZİSYONU
SORU: 15. dakikda Sanchez'in Buksa'ya faulünde sarı kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Benim için limit pozisyon. En azından burada uyarılmalıydı.
Deniz Çoban: Tek başına kart olmaz, ilk pozisyonda uyarsa, burada kart olurdu.
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- 4
TORREIRA'NIN KARTI
SORU: 18. dakikada Torreira'nın kartı doğru mu?
Bahattin Duran: Kontrolsüz hereket yok. Ben olsam sarı kart göstermezdim.
Deniz Çoban: Umut vadeden bir atak değil.
- 5
PENALTI MI, DEĞİL Mİ?
SORU: 18. dakikada Antalyaspor penaltı bekledi. Penaltı var mı?
Bahattin Duran: Pozisyon başlangıcında ofsayt yok. Sahada pozisyon penaltı. VAR'ın elinde çok fazla kanıt olmayabilir. Ayakla yapılan müdahale penaltı. Sahada iyi yer alan hakem, buna penaltı verirdi. VAR'ın karışmamasını anlayabiliyorum.
Deniz Çoban: VAR'ın karışmamasını ben de anlayabiliyorum. Açık ve net penaltı. Oyuncu da etkileniyor. Hangi oyuncu bu etkiden düşmez? Daha başka nasıl penaltı olur, bilmiyorum. Penaltının basiti, zoru olmaz. Bu penaltı olmazsa, başka hiçbir pozisyon penaltı olmaz.
- 6
MUSLERA - BUKSA POZİSYONU
SORU: 25. dakikada Buksa'nın Muslera'ya müdahalesinde kart verilmemesi doğru mu?
Bahattin Duran: "Buksa'ya net bir sarı kart olmalı. Muslera'nın canı yandı ama onun da hareketi sarı kart. Sonrasında 'Bravo' diyor ve alkışlıyor. Muslera'ya ikinci sarı ve kırmızı kart çıkmalıydı. Bu alkışlamayı kimse görmedi mi? Görülmediyse çok büyük eksiklik. Sarı kart pozisyonu olduğu için VAR da devreye giremez."
Deniz Çoban: "Bu harekete kırmızı kart diyenler var. Bir hareket yaralayıcı ve gaddarca yapışmışsa kırmızı. Buksa bastıktan sonra ayağını çekiyor. Bileğe doğru çıkmıyor, ayakta kalıyor. Kırmızı kart diyemem. Zorbay Küçük devre arası Muslera'ya 'Görmedim' dedi ama görmediği pozisyona faul çaldı. Oyuncu isyan etti. Ama oyun kuralları çerçevesinde cezalandırılır. Zorbay sarı kartı çıkardığında mahcubiyetle, kırılarak gösteriyor. Bu beden dili de bir hakeme yakışmıyor. Zorbay Küçük olayları buraya getirdi ama Muslera birinci ve ikinci sarı kartı hak etti. Oyuncan ihracı gerekirdi."
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- 7
GÜRAY VURAL'IN KARTI
SORU: 25. dakikada Güray Vural'ın sarı kartı ve sonrasında olanlarda Zorbay Küçük doğru mu davrandı?
Bahattin Duran: Burada ilk hareketi görmedi yine, sonrasında alkışa kart verdi.
Deniz Çoban: Faul düdüğü çalıyor, Güray Vural topa vuruyor. Güray'ın topa vurduğunu görmüyor. Sonrasında Güray alkışladığı için sarı kart çıkardı.
- 8
KART MI, DEĞİL Mİ?
SORU: 32. dakikada Sanchez'in Buksa'ya faulünde kart çıkar mıydı?
Bahattin Duran: Oyuncu tehlikeli atlıyor ve hakem faul çalıyor. 32. dakika ve Sanchez'in üçüncü faulü.
Deniz Çoban: Burada kart olabilirdi.
- 9
SACHA BOEY'İN POZİSYONU
SORU: Sacha Boey'in rakibine müdahalesinde kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Sarı kart çıkmalıydı.
Deniz Çoban: Sacha Boey'e kart gerekir. Buna nasıl sarı vermiyor? Yakışmıyor.
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- 10
ICARDI'NİN YERDE KALMASI
SORU: Mauro Icardi yerde kaldı, faul var mı?
Bahattin Duran: Muro Icardi kendini bırakıyor, faul değil.
Deniz Çoban: Burada faul yok. Serbest vuruş kullanıldı ve top kornere gitti. Ben pozisyonları bağlamıyorum, burada yanlış verdin gitti korner gol oldu diye yorum yapmıyorum.
- 11
OFSAYT MI, DEĞİL Mİ?
SORU: Galatasaray'ın ilk golünde ofsayt var mı?
Bahattin Duran: Icardi toa kafa vurdu, diyelim Torreira ofsayt! Ofsayta olmayan Sanchez topa vuruyor ve hemen arkasında ofsaytta olduğunu iddia ettiğimiz Torreira var. Torreira'nın aksiyonu var ama bu aksiyon kimi etkiliyor? Kaleci ile Torreira'nın arasında 5-6 metre var. Diğer rakip oyuncunun topla oynama şansı yok. Antalyasporlu oyuncular etkilenmediği için Torreira ofsayt olsa bile gol nizami.
Deniz Çoban: Golde bir sorun yok.
- 12
ALDATMA MI, FAUL MÜ?
SORU: Buksa'nın düştüğü pozisyonda aldatmadan kart çıkar mı?
Bahattin Duran: Net bir sarı kart. Kendini yere atıyor.
Deniz Çoban: Zorbay Küçük görüyor neden sarı vermiyor?
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- 13
OFSAYT, PENALTI
SORU: Abdülkerim'in pozisyonu ofsayt olmasa, sonrasında kalecinin temasına penaltı çalınır mı?
Bahattin Duran: Pozisyon ofsat olmasa, kalecinin hareketi penaltı.
Deniz Çoban: Ofsayt olmasa, net penaltı.
- 14
PENALTI MI, DEĞİL Mİ?
SORU: 73. dakikada Antalyaspor penaltı bekledi, penaltı var mı?
Bahattin Duran: Kazımcan'ın ufak bir müdahalesi var ama benim için penaltı değil.
Deniz Çoban: Devram kararı doğru. Penaltı değil.
- 15
SARI KART DOĞRU MU?
SORU: Kerem Aktürkoğlu'nun sarı kartı doğru mu?
Bahattin Duran: Yanlış sarı kart. Kerem rakibinin ayağına basmadı.
Deniz Çoban: Kerem ayağını yere bastı, ne için kart var burada?
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- 16
KART MI, DEĞİL Mİ?
SORU: Kerem Aktürkoğlu'nun müdahalesinde ikinci sarı kart olur mu?
Bahattin Duran: İkinci sarı kart için yeterli bir kontrolsüz hamle değil.
Deniz Çoban: Bu pozisyonda ikinci sarı çıkmaz.
- 17
PENALTI VAR MI?
SORU: 85. dakikada Icardi yerde kaldı, penaltı mı?
Bahattin Duran: Arkadan rakibin müdahalesi var ama penaltı için yeterli değil.
Deniz Çoban: Penaltı olmaz.
- 18
BU LİGE YAKIŞIR MI?
SORU: Mauro Icardi'nin golünde kalkan bayrak bu lige yakışır mı?
Bahattin Duran: Buna bayrak kalkmaz.
Deniz Çoban: Okan Buruk bir kere izledi ve sahaya 'Rahat olun, golü verecek' dedi.
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- 19
FAUL VAR MI?
SORU: Sanchez'in Erdoğan'a müdahalesinde faul var mı, devam mı?
Bahattin Duran: Burada ikili mücadele var, faul değil.
Deniz Çoban: Kesinlikle faul değil.
- 20
BAYRAK DOĞRU MU?
SORU: Tete için kalkan ofsayt bayrağı doğru mu?
Bahattin Duran: Pozisyon ofsayt ama yine erken bayrak kaldırdı yardımcı.
Deniz Çoban: Yardımcı yanlış yerde, pozisyon ofsayt ama erken kaldırdı.
- 21
PENALTI VAR MI?
SORU: Victor Nelsson ile Britt Assombalonga arasındaki pozisyon faul mü?
Bahattin Duran: Penaltıdan söz edemeyiz.
Deniz Çoban: Hücum faul.
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