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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Antalyaspor, Emre Belözoğlu'yla anlaştı! - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Antalyaspor, Emre Belözoğlu'yla anlaştı!

        Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor, Alex de Souza ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile el sıkıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 12:55 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:55
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        Antalyaspor, Emre Belözoğlu'yla anlaştı!
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        TRT Spor'un haberine göre; Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı alınan 5-0'lık yenilgi sonrası Alex de Souza ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı.

        Anlaşma ile ilgili kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

        Son olarak MKE Ankaragücü'nü çalıştıran Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'de de teknik direktör ve sportif direktörlük görevlerini yürütmüştü.

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