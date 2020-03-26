26 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Liglerin ertelenmesinin ardından Akdeniz temsilcisinde 4 günlük izin sürecinde yerli futbolcuların birçoğu ailelerinin yanına gitti. Yeni tip koronavirüs riskinin devam etmesi ve yurt dışı giriş ve çıkışlarda uygulanan karantina prosedürü "14 gün kuralı"ndan dolayı ülkelerine gidemeyen ve aralarında yıldız isim Lukas Podolski'nin de olduğu yabancı oyuncular ise Antalya'dan ayrılmadı.
İzin sonrası tesislerin geçici süre kapatıldığını, burada idman yapılmayacağını duyuran kulüp yetkilileri, antrenmanlara bireysel olarak evlerden devam edilmesini istedi.
Tesislerdeki kondisyon aletleriyle diğer ekipmanlar, takım otobüsüyle oyuncuların evlerine taşındı. Şimdi futbolcular, tedbirler kapsamında çalışmalarını farklı kentlerdeki evlerinden telekonferans sistemiyle sürdürüyor.
Süper Lig'de geride kalan son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızı-beyazlı ekipte Hakan Özmert Sakarya, Eren Albayrak Bursa, Ferhat Kaplan Çanakkale, Yekta Kurtuluş İzmir, Veysel Sarı İstanbul, ülkesi Brezilya'dan dönemeyen Charles, Rio de Janeiro kentinden, diğer futbolcular Antalya'daki evlerinden uzaktan idman programına dahil oldu.
Futbolcular aynı anda sisteme bağlanıp, kulüplerinin kendilerine ulaştırdığı alet ve ekipmanlarla çalışıyor. Teknik direktör Tamer Tuna'nın belirlediği program çerçevesinde futbolcular, uzaktan da olsa telekonferansta bir araya gelip antrenman yapıyor.
"EVDE KAL" ÇAĞRISI YAPIP EVLERİNDE ÇALIŞIYORLAR
Bu sistemle gerçekleştirilen idmanlar, Tuna'nın denetiminde, yardımcı antrenörler nezaretinde yapılıyor.
Toplum sağlığı için "evde kal" kampanyası çerçevesinde herkese çağrıda bulunup antrenmanlarını online sürdüren FTA Antalyasporlu oyuncular, telekonferansla aynı anda çalışma şansı buluyor.
AYNI ANDA 25 KİŞİ ONLINE OLUYOR
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tesisleri geçici süreyle kapatsalar da disiplinli çalışmayı hiçbir zaman bırakmadıklarını söyledi.
Süğlün, takım oyuncularının çalışmalarını evlerinden aralıksız sürdürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:
"Futbolcularımıza telekonferans sistemiyle yeni antrenman programı uygulamaya başladık. Tamer hocamızın verdiği programı, 25 kişi aynı anda online şekilde canlı olarak uyguluyor. Sakatlığından dolayı iki günlük tedavi için ülkesi Brezilya'ya gittikten sonra herhangi bir sağlık sorunu yaşamamasına rağmen herkese uygulanan karantina prosedürü nedeniyle Antalya'ya dönemeyen Charles de online idmana dahil oldu. Hem takım birlikteliğini sağlamak, arayı açmamak hem de oyuncularımızın kondisyonlarını sabit tutmak amacıyla böyle bir çalışmamız var. Çok da zevkli geçiyor. Ekranda birbirini gören oyuncularımız aynı anda bütün hareketleri hep birlikte hocanın talimatı doğrultusunda yapıyor. Tahmin ediyorum ki bu sistemi ilk defa biz uyguladık. Liglerin başlama tarihi açıklanıncaya ve yeni tip koronavirüs tehdidi geçinceye kadar bu sistemi sürdüreceğiz."
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