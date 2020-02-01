01 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde 0-0 berabere kaldı. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz sona erince Antalyaspor puanını 18'e, Konyaspor ise 19'a yükseltti.
MAÇIN DAKİKALARI
7. dakikada Fredy'nin uzun topunda defansın arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Sinan Gümüş, topa kafayla vurmak istedi. Bu sırada öne çıkan kaleci Serkan Kırıntılı, topu çift yumrukla uzaklaştırdı.
13. dakikada Miya'nın pasında kaleyi karşıdan gören noktada ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic'in vuruşunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
22. dakikada Fredy'nin ortasında kaleciyi de aşan topla arka direkte buluşan Sinan Gümüş, meşin yuvarlağı kale önüne çevirdi. Boşta kalan topu Konyasporlu oyuncular uzaklaştırdı.
26. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Jonsson'un ön direkten penaltı noktasına sektirdiği topa iyi yükselen Anicic kafayla vurdu. Kaleciyi aşan meşin yuvarlağı Antalyasporlu Bünyamin Balcı, çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
45. dakikada Konyasporlu Thuram, kale ağzında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Thuram'ın golü "VAR" kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
48. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Chico'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
73. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin ortasında Volkan Fındıklı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
90+2. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışında Milosevic'in sert vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşma, golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Antalya
Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Ok, Süleyman Özay
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Veysel Sarı, Fredy, Yekta Kurtuluş (Dk. 69 Charles),Sinan Gümüş (Dk. 79 Doğukan Sinik),Leschuk (Dk. 64 Amilton),Mukairu
İttifakHoldingKonyaspor: Serkan Kırıntılı, Ömer Ali Şahiner, Selim Ay, Anicic, Guilherme, Shengelia (Dk. 74 Hurtado),Volkan Fındıklı, Jonsson, Milosevic, Miya (Dk. 55 Robert Mak),Thuram (Dk. 85 Bajic)
Sarıkartlar: Dk. 70 Bünyamin Balcı, Dk. 73 Veysel Sarı, Dk. 90+3 Charles (Antalyaspor)
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