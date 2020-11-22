Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Akdeniz derbisinde, Alanyaspor deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren goller; 55. dakikada Salih Uçan ve 84. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi. Ev sahibi ekipte Hakan Özmert 67. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından 1 maç eksiği bulunan Alanyaspor 20 puana yükselerek averajla liderliğini sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk maçına çıkan Antalyaspor ise 9 puanda kaldı.

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