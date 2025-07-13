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        Haberler Magazin Antalya'ya bir günde 100 bin ziyaretçi

        Antalya'ya bir günde 100 bin ziyaretçi

        Antalya turizmi, 2025'in Temmuz ayında önemli bir başarıya daha imza attı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı açıklamaya göre; 12 Temmuz 2025'te Antalya ve Gazipaşa havalimanları üzerinden Türkiye'ye giriş yapan yabancı turist sayısı 100 bin 646 olarak kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 13:36 Güncelleme: 13.07.2025 - 13:42
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        Bir günde 100 bin ziyaretçi
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        Antalya, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi mirası, sürdürülebilir turizm politikaları ve kaliteli hizmet anlayışıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen turizm destinasyonlarından biri olma konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

        12 Temmuz 2025'te kaydedilen 100 bin 646 yabancı turist girişi, 2021 - 2025 arasında temmuz aylarında görülen en yüksek rakam oldu.

        Bu giriş sayısı, geçen yılın ağustos ayında kırılan 102 bin 755 kişilik tüm zamanların günlük rekoruna da oldukça yaklaştı.

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        Antalya Havalimanı üzerinden; 98 bin 777, Gazipaşa Havalimanı’ndan ise 1.869 yabancı ziyaretçi Türkiye’ye giriş yaptı. Böylece toplam sayı; 100 bin 646’ya ulaştı.

        "HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Antalya’da turizmde yeni bir zirve daha geride bırakıldı. 12 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarımızdan toplam 100 bin 646 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Son 5 yılın Temmuz aylarında kaydedilen en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti.

        2024 Ağustos ayında kırılan 102 bin 755 olan tüm zamanların rekoruna da önemli ölçüde yaklaşıldı. Antalya’mızın uluslararası alandaki cazibesi, güçlü turizm altyapısı ve sektörün kararlı iş birliği sayesinde her geçen gün daha da artıyor.

        Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalar, ülkemizin turizmde ulaştığı seviyeyi daha da ileriye taşıyor. Başta sektör paydaşlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

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        #Antalya
        #turizm

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