Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 10.30 sıralarında orman yangını başladı.

Yangının evlere sıçrama tehlikesi olduğu için TOMA desteği de istendi.

DHA'daki habere göre ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

"BİR HAFTADA 52 HEKTAR ORMAN YANDI"

Antalya Valisi Hulusi Şahin yaptığı açıklamada bir hafta içinde kent genelinde çıkan 37 yangında, 52 hektar ormanlık alanın yandığını ifade etti. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hava şartlarının olumsuz olduğunu belirterek, dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

3.5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, 3.5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Ekipler ise soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hava şartlarının olumsuz olduğunu belirterek, dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.