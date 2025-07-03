Turizmin başkentinde korkutan yangın!
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, sabah saatlerinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor. Lara bölgesinde yükselen alevlerin, 3.5 saatlik bir çalışmayla kontrol altına alındığı öğrenildi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 10.30 sıralarında orman yangını başladı.
EVLERE SIÇRAMA RİSKİ VAR
DHA'daki habere göre ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Yangının evlere sıçrama tehlikesi olduğu için TOMA desteği de istendi.
KISMİ KONTROL ALTINA ALINDI
Lara bölgesinde yükselen yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Havadan müdahalenin yanı sıra bölgede soğutma işlemleri başlatıldı.
Geçen yıl aynı bölgede yaşanan yangın 2 gün sürmüştü.
"BİR HAFTADA 52 HEKTAR ORMAN YANDI"
Antalya Valisi Hulusi Şahin yaptığı açıklamada bir hafta içinde kent genelinde çıkan 37 yangında, 52 hektar ormanlık alanın yandığını ifade etti. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hava şartlarının olumsuz olduğunu belirterek, dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.
3.5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, 3.5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Ekipler ise soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hava şartlarının olumsuz olduğunu belirterek, dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.