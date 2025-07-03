ANTALYA YANGINI SON DURUM

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, sabah saatlerinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 10.30 sıralarında orman yangını başladı.

DHA'daki habere göre ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangının evlere sıçrama tehlikesi olduğu için TOMA desteği de istendi. Yangın devam ediyor.

ALANYA'DA OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Alanya ilçesinde, eski araç lastiklerinin bulunduğu otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.