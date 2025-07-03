Antalya orman yangını son durum: Antalya'da orman yangını son durum ne, yangın söndürüldü mü?
Antalya orman yangını son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan yangında havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlere müdahale devam ederken yangın kısa sürede ormanlık alana yayılmıştı. Peki Antalya'da orman yangını son durum ne, yangın söndürüldü mü?
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Antalya Muratpaşa’da çıkan yangında son durum merak ediliyor. Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yer alan Güzeloba ve Ermenek Mahalleleri arasında sabah saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin Antalya yangınını söndürmek için müdahalesi devam ederken Antalya’da yangın söndürüldü mü merak ediliyor. İşte Antalya orman yangınındaki son gelişmeler
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ANTALYA YANGINI SON DURUM
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, sabah saatlerinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 10.30 sıralarında orman yangını başladı.
DHA'daki habere göre ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangının evlere sıçrama tehlikesi olduğu için TOMA desteği de istendi. Yangın devam ediyor.
ALANYA'DA OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Antalya'nın Alanya ilçesinde, eski araç lastiklerinin bulunduğu otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Mahmutlar Mahallesi Sanayi Sitesi'nde, eski araç lastiklerinin bulunduğu otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye sevk edildi.
Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.