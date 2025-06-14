Antalya'nın su kaynağı Kırkgöz, nilüferlerle kaplandı

Kırkgöz'ün, kente hayat veren, onu yeşil tutan, besleyen bir kaynak olduğunu anlatan Gökoğlu, şunları kaydetti:

"Toroslar'dan gelen yer altı sularının yüzeye çıktığı yerdir. Büyük bir göl hacmi var. Kendine has biyolojik çeşitliği var. Su altı çeşitliliği anlamında çok zengin. Sadece dünyada Kırkgöz'de bulunan canlıları barındırıyor. 'Pseudophoxinus antalyae' adlı 'çiçek balığı' olarak da bilinen balık türü burada yaşıyor. Tatlı su karidesleri bulunuyor. Bu kaynaktan çıkan sular, falezlerin altından denizle buluşuyor ve körfezi de temiz tutuyor. Hem Antalya hem de denizin temizliği için çok önemli bir kaynak."