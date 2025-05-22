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        Haberler Gündem Çevre Antalya'nın 5 falez plajına "Mavi Bayrak" | Son dakika haberleri

        Antalya'nın 5 falez plajı "Mavi Bayrak" aldı

        Antalya'nın falez plajları Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu'nda bu yıl da Mavi Bayrak dalgalanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 18:39 Güncelleme: 22.05.2025 - 18:39
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        Antalya'nın 5 falez plajına "Mavi Bayrak"
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        Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) 2025 değerlendirme sonuçlarını açıkladı.

        Türkiye, mavi bayraklı 577 plajı, 29 marinası, 8 bireysel yatı ve 18 turizm teknesiyle dünya sıralamasında üçüncü sırada yer alırken, "turizmin başkenti" Antalya ise Türkiye'nin Mavi Bayrak şampiyonu oldu. Antalya'da bu yıl 233 plaj, 6 marina, 1 yat ve 13 turizm teknesinde Mavi Bayrak dalgalanacak.

        Türkiye'de, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen program kapsamında Muratpaşa Belediyesinin kentin simgesi falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan falez plajları bu yıl da Mavi Bayrak aldı.

        Belediyenin Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu falez plajlarında Mavi Bayrak dalgalanmaya devam edecek.

        Açıklamada falez plajlarıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

        "Muratpaşa Belediyesi, ilk mavi bayrağını 2017'de Erdal İnönü, Mobil ve İnciraltı falez plajlarıyla aldı. Erdal İnönü Kent Parkı Falez Plajı'nın 126 metrekarelik güneşlenme alanı bulunuyor. Belediyenin Adalya Vakfı Engelsiz Kafe işletmesinin hemen alt tarafında bulunan Mobil Falez Plajı ise ahşap platformla oluşturulmuş 175 metrekarelik güneşlenme alanına sahip. Asansörle inme imkanı bulunan, belediyenin şezlong, şemsiye ve büfe hizmeti de sunduğu İnciraltı Falez Plajı ise 625 metrekarelik ahşap platform üzerine kurulu. Muratpaşa Belediyesi'nin 500 metrekarelik güneşlenme alanı bulunan Erenkuş Falez Plajı ise ilk mavi bayrağını 2018'de aldı. Plaj, denizin temizliği kadar çevre yönetimi ve misafirlerine sunduğu hizmetlerle mavi bayrağını devam eden yıllarda da korudu. Mavi bayraklı Konserve Koyu Plajı ise aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi'nin bin 800 metrekarelik ahşap platformuyla en büyük plajı."

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        #mavi bayraklı plaj
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