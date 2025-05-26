Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tüyler ürperten bir cinayet işlendi. Olayda A. Tolaman adlı kişi, bir süredir sorunlar yaşadığı oğlu 25 yaşındaki Barış Tolaman ile evlerinin yakınındaki boş bir alanda buluştu. Bu sırada çıkan tartışmada ise Tolaman, oğlunu defalarca bıçaklayıp öldürdü. Cinayet bıçağını gömen zanlı, aynı sokaktaki evinde yakalandı
Antalya'da A. Tolaman (60), konuşmak için buluştuğu oğlu Barış Tolaman'ı (25), çıkan tartışma sonrası defalarca bıçaklayarak öldürdü.
DHA'nın haberine göre olay, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. A. Tolaman, bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı oğlu Barış Tolaman’ı evlerinin yakınındaki boş alana çağırdı.
Baba-oğul arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, A. Tolaman, yanında getirdiği bıçakla Barış Toraman’ı defalarca bıçakladı.
VATANDAŞLAR BULDU
Kavga sesleri üzerine gelip yerde kan içinde yatan Barış Tolaman'ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunun çeşitli bölgelerinde bıçak kesikleri olan Tolaman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Barış Tolaman'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
AYNI SOKAKTAKİ EVİNDE YAKALANDI
Oğlunu öldürdükten sonra uzaklaşan A. Tolaman, kısa süre sonra aynı sokaktaki evinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Suç aleti bıçağı olay yerinde toprağa gömdüğü belirlenen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.