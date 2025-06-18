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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Araçtan çıkamadılar, can verdiler! | Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Araçtan çıkamadılar, can verdiler!

        Antalya'da yürek yakan bir kaza meydana geldi. Olayda 70 yaşındaki Raşit Akdeniz'in kullandığı cip, kontrolden çıkıp sulama kanalına düştü. Araçtan çıkamayan Akdeniz ile yakını 46 yaşındaki Ali Uyanık hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 09:45 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:45
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        Araçtan çıkamadılar, can verdiler!
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Raşit Akdeniz'in (46), akrabası Ali Uyanık'ı (70) evine götürürken kullandığı cip, kontrolünden çıkıp sulama kanalına düştü. Araçtan çıkamayan Akdeniz ve Uyanık, hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 00.30 sıralarında, Kaymaz Caddesi Nergizlik mevkisinde gerçekleşti. Raşit Akdeniz'in yönetimindeki cip, kontrolden çıkıp yaklaşık 120 santimetre derinliğindeki sulama kanalına yan düştü.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Araçtaki sürücü Raşit Akdeniz ile yolcu Ali Uyanık araçtan çıkamadı. İhbarla bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı Raşit Akdeniz ve Ali Uyanık'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenazeler, otopsi için Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Raşit Akdeniz'in akrabası olan Ali Uyanık'ı evine götürdüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
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