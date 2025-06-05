Antalya'da edinilen bilgiye göre, Serik ilçesi Karataş Mahallesi'nde sabah saatlerinde Ahmet Özkan'a ait tek katlı taş evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

REKLAM advertisement1 MAHALLELİ İTFAİYEYE BİLDİRDİ İHA'daki habere göre evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile Jandarma sevk edildi.

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

EVDE SAKLADIĞI 80 BİN TL'Sİ DE YANDI Yangında evde bulunan eşyalarla birlikte ev sahibi Ahmet Özkan'ın uzun yıllardır biriktirdiği ve evde sakladığı 80 bin lira nakit paranın da yandığı öğrenildi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşadı. Jandarma ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı.