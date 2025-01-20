Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: 19 yaşındaki Feride Hiranur Demir evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        19 yaşındaki Feride evinde ölü bulundu!

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, yakınlarının haber alamadığı 19 yaşındaki Feride Hiranur Demir, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Genç kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 15:03 Güncelleme: 20.01.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        19 yaşındaki Feride evinde ölü bulundu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da, yakınlarının dün geceden beri haber alamadığı Feride Hiranur Demir'e bakmak için kuzeni sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1315 Sokak’taki 5 katlı apartmanın giriş katındaki evine geldi.

        ÇİLİNGİRE KAPIYI AÇTIRDI

        DHA'da yer alan habere göre kapıyı defalarca çalan ve telefonla arayan kuzeni, Demir'e ulaşamayınca saat 11.00 sıralarında çilingire kapıyı açtırıp içeri girdi.

        KUZENİNİ HAREKETSİZ HALDE BULDU

        Feride Hiranur Demir, 19 yaşındaydı.
        Feride Hiranur Demir, 19 yaşındaydı.

        Feride Hiranur Demir'i salonda koltuk üzerinde hareketsiz gören kuzeni, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine gelen sağlık ekibi Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekibine bilgi verildi. Hiranur'un cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Yalnız yaşadığı öğrenilen Demir'in, uyku hapı ve antidepresan ilaç kullandığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        7 yaşındaki oğlunu vurdu! Kendisini eve kilitledi! İkna çalışması sürüyor!
        7 yaşındaki oğlunu vurdu! Kendisini eve kilitledi! İkna çalışması sürüyor!
        Ankara'nın ikinci Trump döneminden beklentisi ne?
        Ankara'nın ikinci Trump döneminden beklentisi ne?
        Youssef En-Nesyri ritmini buldu!
        Youssef En-Nesyri ritmini buldu!
        Kış ortasında kuraklık! Batıda yağışlar kesildi
        Kış ortasında kuraklık! Batıda yağışlar kesildi
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        6 ay yemek yemiyorlar! Patates böcekleri obeziteye çare olabilir
        6 ay yemek yemiyorlar! Patates böcekleri obeziteye çare olabilir
        Emekli polis kardeşini öldürdü! Kanlı arazi!
        Emekli polis kardeşini öldürdü! Kanlı arazi!
        Renklerin gizemli tarihi!
        Renklerin gizemli tarihi!
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Habertürk Anasayfa