17 kez bıçaklayıp katletmişti! Caninin cezası belli oldu!
Antalya'da, 10 yıldır dini nikahla yaşadığı 3 çocuğunun annesi 26 yaşındaki Burcu Gezersoy'u, 17 bıçak darbesiyle öldüren 38 yaşındaki Yılmaz Gündüz, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığı hiçbir indirim uygulamadı...
Antalya'da olay, 15 Ocak 2024'te saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde meydana geldi. Halı pazarlamacılığı yapan Yılmaz Gündüz (38) ile 10 yıldır dini nikahla yaşadığı Burcu Gezersoy (26) arasında tartışma çıktı.
3 ÇOCUK ANNESİNE 17 BIÇAK DARBESİ
DHA'daki habere göre tartışma sırasında Yılmaz Gündüz, evde bulunan ekmek bıçağıyla Gezersoy'u 17 bıçak darbesiyle yaraladı.
26 YAŞINDA HAYATTAN KOPARILDI
Kavga seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri, Gezersoy’u kanlar içinde buldu. Sağlık ekibince Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, kurtarılamadı.
"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" DAVA
Aynı bıçakla kendisini de yaralayıp, taburcu olduktan sonra gözaltına alınan Yılmaz Gündüz tutuklandı. Yılmaz Gündüz hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı.
AKIL SAĞLIĞI RAPORU TAM ÇIKTI
Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Yılmaz Gündüz, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada okunan Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi.
"AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS"
Mahkeme başkanının sanığa ilk ifadelerini hatırlatması üzerine Gündüz, "İfademde 'bıçakladım' dediğimi hatırlamıyorum. Kafam gidip geliyor" dedi. Mahkeme heyeti, Gündüz'ü 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.